Элвин Вдовенко из Нукутского района погиб в зоне СВО

Элвин Александрович родился 3 октября 2001 года в д. Бильчир Осинского района. В 2008 году пошёл в 1-й класс Новоленинской средней школы Нукутского района, которую окончил в 2019 году. Поступил на инженерный факультет Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского, после окончания которого с красным дипломом в 2023 году продолжил обучение в магистратуре.