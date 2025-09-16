Ричмонд
Элвин Вдовенко из Нукутского района погиб в зоне СВО

Мужчину проводили в последний путь 7 сентября.

Источник: IrkutskMedia.ru

7 сентября жители Нукутского района простились с земляком, участником СВО Элвином Вдовенко. В ноябре 2024 года мужчина подписал контракт с ЧВК ОДШБР «Ветераны». Награжден медалью «За отвагу», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.

Элвин Александрович родился 3 октября 2001 года в д. Бильчир Осинского района. В 2008 году пошёл в 1-й класс Новоленинской средней школы Нукутского района, которую окончил в 2019 году. Поступил на инженерный факультет Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского, после окончания которого с красным дипломом в 2023 году продолжил обучение в магистратуре.

Элвин Александрович активно занимался спортом, неоднократный призер районных, областных, региональных соревнований по разбиванию хребтовой кости. С 1-го курса ИСХИ начал заниматься гиревым спортом, где неоднократно становился победителем различных соревнований.

Проявив истинный патриотизм и верность Отчизне, 26 августа 2025 года при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции мужчина героически погиб.