Элвин Вдовенко из Нукутского района погиб в зоне СВО

7 сентября жители Нукутского района простились с земляком, участником СВО Элвином Вдовенко. В ноябре 2024 года мужчина подписал контракт с ЧВК ОДШБР «Ветераны». Награжден медалью «За отвагу», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.
Элвин Александрович родился 3 октября 2001 года в д. Бильчир Осинского района. В 2008 году пошёл в 1-й класс Новоленинской средней школы Нукутского района, которую окончил в 2019 году. Поступил на инженерный факультет Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского, после окончания которого с красным дипломом в 2023 году продолжил обучение в магистратуре.
Элвин Александрович активно занимался спортом, неоднократный призер районных, областных, региональных соревнований по разбиванию хребтовой кости. С 1-го курса ИСХИ начал заниматься гиревым спортом, где неоднократно становился победителем различных соревнований.
Проявив истинный патриотизм и верность Отчизне, 26 августа 2025 года при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции мужчина героически погиб.