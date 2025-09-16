ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская Андреевка и Гороховатка в Харьковской области, а также Ямполь в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили более 230 военнослужащих, 29 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.