Ричмонд
+17°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская Андреевка и Гороховатка в Харьковской области, а также Ямполь в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили более 230 военнослужащих, 29 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.