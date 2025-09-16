Ричмонд
Нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотников

В МЧС по Нижегородской области напомнили жителям региона основные правила безопасности в случае атаки беспилотных летательных аппаратов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Так, если в этот момент человек находится в здании, важно по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. При этом категорически не рекомендуется пользоваться лифтом. Если спуститься невозможно, следует найти укрытие между несущими стенами и держаться подальше от окон.

Одним из наиболее безопасных мест считается ванная комната. Там следует сесть на пол.

Если налет БПЛА застал человека на улице, необходимо как можно скорее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Людям, находящимся в автомобиле, рекомендуется немедленно покинуть транспорт и найти безопасное укрытие.

В случае падения беспилотника рядом, нижегородцам настоятельно советуют не прикасаться к обломкам. Следует как можно скорее удалиться от места происшествия и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее в Оперативном штабе Нижегородской области напомнили жителям региона о действующем запрете на публикацию в интернете и средствах массовой информации сведений, касающихся объектов военной инфраструктуры и последствий атак беспилотников. За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 2.26 Кодекса Нижегородской области «Об административных правонарушениях».

Напомним, в ночь на 16 сентября над территорией Нижегородской области был сбит украинский дрон. По предварительной информации, пострадавших нет.

