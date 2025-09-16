Нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотников

Так, если в этот момент человек находится в здании, важно по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. При этом категорически не рекомендуется пользоваться лифтом. Если спуститься невозможно, следует найти укрытие между несущими стенами и держаться подальше от окон.
Одним из наиболее безопасных мест считается ванная комната. Там следует сесть на пол.
Если налет БПЛА застал человека на улице, необходимо как можно скорее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Людям, находящимся в автомобиле, рекомендуется немедленно покинуть транспорт и найти безопасное укрытие.
В случае падения беспилотника рядом, нижегородцам настоятельно советуют не прикасаться к обломкам. Следует как можно скорее удалиться от места происшествия и сообщить о находке по номеру 112.
Ранее в Оперативном штабе Нижегородской области напомнили жителям региона о действующем запрете на публикацию в интернете и средствах массовой информации сведений, касающихся объектов военной инфраструктуры и последствий атак беспилотников. За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 2.26 Кодекса Нижегородской области «Об административных правонарушениях».
Напомним, в ночь на 16 сентября над территорией Нижегородской области был сбит украинский дрон. По предварительной информации, пострадавших нет.