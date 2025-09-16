ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Степное и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плоское и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.