ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Юг» за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин и четыре орудия полевой артиллерии в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Константиновка и Миньковка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.