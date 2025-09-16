ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий «Юга» за сутки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.