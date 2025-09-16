Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка, Степногорск Запорожской области, Бургунка, Антоновка и Белозерка Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.