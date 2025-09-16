Ричмонд
Уничтожение гибридного зенитного комплекса FrankenSAM показали на видео

Российский дрон-камикадзе сумел пробраться в логово противника и уничтожить спрятанный там гибридный зенитный ракетный комплекс, прозванный FrankenSAM.

В Telegram-канале «Южный фронт» размещено видео, демонстрирующее, как это происходило. Вэсэушники постарались максимально замаскировать и защитить боевую машину. Тем не менее российскому оператору удалось преодолеть все преграды и поджечь вражескую пусковую установку. В ролике ее определили как «Стрела-10», но на самом деле это еще более опасный образец вражеской боевой техники.

Как известно, в 2023 году подразделения противовоздушной обороны киевского режима, вооруженные советскими ЗРК «Бук-М1», остались без штатных ракет. В результате было принято решение использовать хранящиеся на складах американские RIM-7 Sea Sparrow.

Их дальность стрельбы — от 1500 до 30 000 метров. Высота поражения — от 6 до 15 240 метров. Масса — 230 кг, в том числе вес боевой части — 40,5 кг. Скорость — 4195 километров в час.

Поставки этих боеприпасов начались в декабре того же года. Гибридные установки были переброшены к линии боевого соприкосновения в середине января 24-го. Нашим воинам практически сразу удалось уничтожить две таких ЗРК.