Уничтожение гибридного зенитного комплекса FrankenSAM показали на видео

В Telegram-канале «Южный фронт» размещено видео, демонстрирующее, как это происходило. Вэсэушники постарались максимально замаскировать и защитить боевую машину. Тем не менее российскому оператору удалось преодолеть все преграды и поджечь вражескую пусковую установку. В ролике ее определили как «Стрела-10», но на самом деле это еще более опасный образец вражеской боевой техники.