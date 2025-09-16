Главное из брифинга Минобороны 16 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар двум бригадам, штурмовому полку и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах четырех населенных пунктов. В Харьковской области «Север» атаковал две бригады в районе двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 185 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская, Андреевка, Гороховатка Харьковской области и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: 29 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Группировка «Юг» перешла на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: порядка 260 боевиков, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 16 бригадам и трем штурмовым полкам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 445 человек. Также украинская сторона лишилась боевой бронированной машины и четырех автомобилей.
«Восток» углубился в линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам в районах населенных пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину и 15 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Магдалиновка, Степногорск Запорожской области, Бургунка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.
Противник потерял до 60 бойцов, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 357 БПЛА самолетного типа.