Главное из брифинга Минобороны 16 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 16 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар двум бригадам, штурмовому полку и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах четырех населенных пунктов. В Харьковской области «Север» атаковал две бригады в районе двух населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 185 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская, Андреевка, Гороховатка Харьковской области и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: 29 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Группировка «Юг» перешла на новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: порядка 260 боевиков, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 16 бригадам и трем штурмовым полкам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 445 человек. Также украинская сторона лишилась боевой бронированной машины и четырех автомобилей.

«Восток» углубился в линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам в районах населенных пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину и 15 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Магдалиновка, Степногорск Запорожской области, Бургунка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Противник потерял до 60 бойцов, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 357 БПЛА самолетного типа.

