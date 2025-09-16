«Самолет» с миной: БПЛА «Молния-2» уничтожил блиндаж с боевиками ВСУ

Для удара по ней был использован беспилотник-камикадзе самолетного типа «Молния-2». БПЛА, подлетев к месту назначения, круто спикировал, а затем произошел взрыв боевой части.
Как правило, для решения таких боевых задач используют 10-килограммовые противотанковые мины ТМ-62, в которых находится до 8 кг взрывчатого вещества. Этого, как правило, хватает, чтобы обвалить подобное укрытие.
Сообщалось, что в настоящее время «Молнии-2» стали получать волоконно-оптический кабель, повышающий устойчивость беспилотника ко вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. Дальность применения этой версии достигает четырех десятков километров.