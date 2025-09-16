Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самолет» с миной: БПЛА «Молния-2» уничтожил блиндаж с боевиками ВСУ

В одной из лесных полос на линии боевого соприкосновения российские войска уничтожили блиндаж, в котором прятались боевики формирований киевского режима. В Telegram-канале Dambiev размещено видео, демонстрирующее поражение этой цели.

Для удара по ней был использован беспилотник-камикадзе самолетного типа «Молния-2». БПЛА, подлетев к месту назначения, круто спикировал, а затем произошел взрыв боевой части.

Как правило, для решения таких боевых задач используют 10-килограммовые противотанковые мины ТМ-62, в которых находится до 8 кг взрывчатого вещества. Этого, как правило, хватает, чтобы обвалить подобное укрытие.

Сообщалось, что в настоящее время «Молнии-2» стали получать волоконно-оптический кабель, повышающий устойчивость беспилотника ко вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. Дальность применения этой версии достигает четырех десятков километров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше