Офис Трампа одобрил первый пакет помощи Украине, оплаченный странами НАТО

США одобрили первый пакет военной помощи Украине, профинансированный странами-членами НАТО. Соответствующее решение приняли в Белом доме. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
По имеющимся данным, речь идет сразу о двух партиях военной помощи, которые планируется передать Киеву. Они включать в себя по 500 миллионов долларов. Причем каждая из сумм рассчитана на «приоритетные потребности». Какие именно — не уточняется.
«Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, за который платят союзники», — пишет Reuters.
В то же время президент США Дональд Трамп настойчиво игнорирует любые вопросы о поставках оружия Киеву. Так, недавно у него спросили, собирается ли они передать зенитно-ракетные комплексы Patriot. Однако вместо ответа американский лидер заявил, что Украина находится в беде.