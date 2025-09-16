Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис Трампа одобрил первый пакет помощи Украине, оплаченный странами НАТО

Reuters пишет, что США одобрили сразу две партии помощи Украине по 500 млн долларов каждая.

Источник: Комсомольская правда

США одобрили первый пакет военной помощи Украине, профинансированный странами-членами НАТО. Соответствующее решение приняли в Белом доме. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, речь идет сразу о двух партиях военной помощи, которые планируется передать Киеву. Они включать в себя по 500 миллионов долларов. Причем каждая из сумм рассчитана на «приоритетные потребности». Какие именно — не уточняется.

«Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, за который платят союзники», — пишет Reuters.

В то же время президент США Дональд Трамп настойчиво игнорирует любые вопросы о поставках оружия Киеву. Так, недавно у него спросили, собирается ли они передать зенитно-ракетные комплексы Patriot. Однако вместо ответа американский лидер заявил, что Украина находится в беде.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше