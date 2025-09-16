Путину рассказали об украинских дронах, сбитых в зоне СВО из стрелкового оружия

Российский военнослужащий на полигоне «Мулино» в Нижегородской области рассказал президенту РФ Владимиру Путину о беспилотниках Вооруженных сил Украины, которые были сбиты в зоне спецоперации из стрелкового оружия.
Во время осмотра новых вооружений и техники Путину представили пулеметные комплексы, используемые на стационарных постах и в мобильных группах. Президент поинтересовался, применялись ли они военнослужащими.
В ответ российский боец рассказал, что группы инструкторов постоянно выезжают в районы в зоне спецоперации. Во время одной их таких им удалось сбить ряд украинских дронов при помощи стрелкового оружия — снайперской винтовки Драгунова.
