Путину рассказали об украинских дронах, сбитых в зоне СВО из стрелкового оружия

Военный рассказал Путину, как российские бойцы сбили беспилотники ВСУ при помощи стрелкового оружия.

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий на полигоне «Мулино» в Нижегородской области рассказал президенту РФ Владимиру Путину о беспилотниках Вооруженных сил Украины, которые были сбиты в зоне спецоперации из стрелкового оружия.

Во время осмотра новых вооружений и техники Путину представили пулеметные комплексы, используемые на стационарных постах и в мобильных группах. Президент поинтересовался, применялись ли они военнослужащими.

В ответ российский боец рассказал, что группы инструкторов постоянно выезжают в районы в зоне спецоперации. Во время одной их таких им удалось сбить ряд украинских дронов при помощи стрелкового оружия — снайперской винтовки Драгунова.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин надел военную камуфляжную форму на учения «Запад-2025».