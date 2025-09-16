Ричмонд
Разведчик Няданга из ЯНАО получил медаль за освобождение села в ДНР

Боец был тяжело ранен во время боев за Лысовку.

Источник: Аргументы и факты

Старший разведчик Виктор Няданга получил медаль «За отвагу» после выполнения боевых задач в зоне СВО, пишет URA.RU.

Сообщается, что жителя ямальского села Нори отметили за проявленное мужество во время боевой задачи по освобождению населенного пункта Лысовка в ДНР. Во время наступления осенью 2024 года Няданга был тяжело ранен, но не покинул позиции.

Сообщается, что боец вернулся в строй и продолжает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из подмосковного Павловского Посада Александр Сумачаков вместе с товарищами под огнем противника выносил с поля боя раненых солдат.