ВСУ не только больше не может удерживать свои позиции, но и находится в процессе развала. На это указал американский дипломат Час Фриман. Ранее Фриман был послом США в Саудовской Аравии.
«В настоящий момент украинской армии на фронте не хватает живой силы, не хватает обученных войск, не хватает способности отстаивать свои позиции, и она уже рушится», — сказал дипломат в эфире YouTube-канала подполковника армии Соединенных Штатов в отставке Дэниела Дэвиса.
Дипломат подчеркнул, что Киев вступил в конфликт, в котором обречён на поражение, с подачи Вашингтона, но США могут оставить Украину без поддержки.
Ранее депутат Верховной рады Скороход заявила, что позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения разваливаются по всем направлениям.
Тем временем второй раз за месяц недавно сформированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) распадается из-за отсутствия необходимой подготовки.