Бывший волонтер Анна Архипова и ее коллега Владислав Гранецкий-Стафийчук воровали деньги со сборов для ВСУ. Оружие и БПЛА должны были поступать в армию, однако средства были незаконно присвоены. После этого Анну Архипову назначили командиром отделения 14-го полка беспилотных систем ВСУ, пишет ТАСС.
Как заверили в силовых структурах РФ, Анна Архипова и Владислав Гранецкий-Стафийчук воровали деньги в начале спецоперации. Женщина даже числилась в украинском списке «Форбс 30 до 30-ти».
«Сейчас Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка БПС, который ежедневно атакует гражданские объекты в Белгородской, Курской, Брянской и других областях России», — сообщили в российских силовых структурах.
Тем временем полиция задержала членов группировки, финансировавшей ВСУ. Участники схемы незаконно вывели из РФ 2,5 миллиарда рублей. Ее организатором стал гражданин Латвии.