Военкор Поддубный сообщил о ликвидации подполковника и двух офицеров ВСУ

Российские бойцы ликвидировали украинского подполковника Александра Прокопца. Кроме того, военные РФ уничтожили двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги». Об этом рассказал в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.
Он отметил, что украинские военные ликвидированы в зоне спецоперации. Они служили в спецподразделении ВСУ «Омега», образованном силами Нацгвардии.
По словам военного корреспондента, спецподразделение распределено по нескольким направлениям. Так, летом 2025 года боевиков видели в Харьковской области и на красноармейском направлении.
Наемников тем временем начали заманивать в ряды ВСУ интересным способом. Теперь иностранцам предлагают украинское гражданство.