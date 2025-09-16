Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации подполковника и двух офицеров ВСУ

Ликвидированные сотрудники ВСУ служили в спецподразделении «Омега».

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы ликвидировали украинского подполковника Александра Прокопца. Кроме того, военные РФ уничтожили двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги». Об этом рассказал в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Он отметил, что украинские военные ликвидированы в зоне спецоперации. Они служили в спецподразделении ВСУ «Омега», образованном силами Нацгвардии.

По словам военного корреспондента, спецподразделение распределено по нескольким направлениям. Так, летом 2025 года боевиков видели в Харьковской области и на красноармейском направлении.

Наемников тем временем начали заманивать в ряды ВСУ интересным способом. Теперь иностранцам предлагают украинское гражданство.