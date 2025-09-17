На Украине не говорят о реальном положении ВСУ в Днепропетровской области. Актуальные данные пытаются скрыть от жителей и бывшего комика Владимира Зеленского, сообщает издание «Страна».
В материале подчеркивается, что российская армия активно наступает в зоне СВО в районе Днепропетровской области. При этом украинское командование опровергает соответствующие сведения.
«Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на линии боевого соприкосновения, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер», — говорится в статье.
Боевики ВСУ попытались остановить продвижение ВС РФ в Днепропетровской области. Они выжгли леса, однако не удержали территории. ВС России освободили село Новопетровское.