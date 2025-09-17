Украинские военнослужащие по приказу командиров добивали раненых сослуживцев. Это следует из данных радиоперехватов, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Речь идёт, в частности, о командовании 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Командование 115 омбр ставит своим боевикам очень циничные, беспринципные и преступные задачи, наглядно демонстрируя свое отношение к украинцам как к мясу. Своих же трехсотых — в расход, чтоб не мешались, двухсотых — закопать, чтобы числились без вести пропавшими», — сказано в публикации.
Напомним, военный эксперт Марочко рассказал. Что украинские военные при помощи беспилотников добивают сослуживцев, которые пытаются эвакуироваться, будучи ранеными в ходе боевых действий.
Ранее в сети появилось леденящее душу видео, как украинские военные добили своего раненого, просившего о помощи.