ТАСС: Командиры 115 бригады ВСУ приказывали солдатам добивать своих раненых

«Командование 115 омбр ставит своим боевикам очень циничные, беспринципные и преступные задачи, наглядно демонстрируя свое отношение к украинцам как к мясу. Своих же трехсотых — в расход, чтоб не мешались, двухсотых — закопать, чтобы числились без вести пропавшими», — сказано в публикации.