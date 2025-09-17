Из-под огня — в реанимацию: как немецкий врач спасает российских бойцов

Врачи отмечают, что военные травмы особенно сложные — здесь редко бывает что-то одно, чаще сразу несколько тяжелейших повреждений. Но даже в таких условиях команда нейрохирургов и реаниматологов в Донецке продолжает спасать бойцов, а немец Томас стал для них надежным коллегой.