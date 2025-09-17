Ричмонд
Из-под огня — в реанимацию: как немецкий врач спасает российских бойцов

Немецкий врач Томас спасает жизни российских бойцов в больнице Донецка.

Источник: Комсомольская правда

В донецкой больнице за жизнь российских бойцов борется немецкий военный врач Томас. Доктор с прозрачными глазами свободно говорит по-русски и не боится тяжелых случаев, берясь за самую сложную работу. Об этом рассказала спецкор KP.RU Юлия Андриенко, которая на некоторое время стала сестрой милосердия.

— Раненый в машине, которого привез нам немец, без сознания, со множественными травмами — работа дронов. Помощь военные медики ему оказывали в условиях, близких к полевым, — поделилась журналистка.

Томас привез бойца в крайне тяжелом состоянии: множественные переломы, контузия, ожоги и повреждения головы. Пациент был заинтубирован, подключен к аппарату ИВЛ, переломы зафиксированы. Благодаря грамотной помощи раненого удалось довезти до нейрохирургической реанимации живым.

Врачи отмечают, что военные травмы особенно сложные — здесь редко бывает что-то одно, чаще сразу несколько тяжелейших повреждений. Но даже в таких условиях команда нейрохирургов и реаниматологов в Донецке продолжает спасать бойцов, а немец Томас стал для них надежным коллегой.