«Любая помощь важнее слов»: кто приезжает помогать больнице на Донбассе

На Донбассе продолжают работать добровольцы и сестры милосердия, помогая врачам справляться с огромной нагрузкой. Их труд называют отдельным фронтом — не менее важным, чем боевой. Координатор Патриаршей гуманитарной миссии Оксана Соловьева рассказала KP.RU, какие люди идут помогать больнице.
— Люди приезжают самые разные и почти всех потом тянет сюда снова. Просто потому, что чувствуют: время здесь было потрачено не зря и им искренне благодарны. Даже, если нет навыков, всему научим, поможем. Любая помощь — это лучше, чем сочувствие на словах, — пояснила Оксана Соловьева.
Сама Оксана начинала с плетения маскировочных сетей в своем селе под Воронежем, потом приехала добровольцем в Донецк и решила остаться. Сейчас девушка учится в медучилище, чтобы профессионально помогать больным.
Соловьева призналась, что даже ее мечты связаны с работой: нужны хорошие тактические ножницы, бритвенная машинка и инструменты для ухода за пациентами. А еще она с улыбкой говорит, что в следующий раз постарается успеть покормить кого-нибудь овсянкой или почитать «Муми-троллей» на ночь.