Члены МАГАТЭ рассказали о звуках артобстрелов у Запорожской АЭС: что известно о последствиях

«Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела черный дым, поднимающийся над тремя местами рядом», — сказано в документе, опубликованном на сайте Агентства.