Члены МАГАТЭ рассказали о звуках артобстрелов у Запорожской АЭС: что известно о последствиях

В МАГАТЭ отреагировали на обстрел ВСУ Запорожской АЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Международном агентстве по атомной энергии прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Команда сообщила о звуках артобстрелов у объекта.

По версии МАГАТЭ, черный дым появился над тремя участками рядом с ЗАЭС. Удары привели к возгоранию растительности. Однако огонь быстро ликвидировали.

«Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела черный дым, поднимающийся над тремя местами рядом», — сказано в документе, опубликованном на сайте Агентства.

В пресс-службе АЭС подтвердили артобстрел объекта со стороны ВСУ. Растительность загорелась на территории, расположенной примерно в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом. Ситуацию взяли под контроль.

