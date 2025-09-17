Члены МАГАТЭ рассказали о звуках артобстрелов у Запорожской АЭС: что известно о последствиях

В Международном агентстве по атомной энергии прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Команда сообщила о звуках артобстрелов у объекта.
По версии МАГАТЭ, черный дым появился над тремя участками рядом с ЗАЭС. Удары привели к возгоранию растительности. Однако огонь быстро ликвидировали.
«Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела черный дым, поднимающийся над тремя местами рядом», — сказано в документе, опубликованном на сайте Агентства.
В пресс-службе АЭС подтвердили артобстрел объекта со стороны ВСУ. Растительность загорелась на территории, расположенной примерно в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом. Ситуацию взяли под контроль.