Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. БПЛА уничтожен над Воронежем, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.
Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Он добавил, что в Воронеже отменена непосредственная угрозы удара БПЛА, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
