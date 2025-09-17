Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. БПЛА уничтожен над Воронежем, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

сообщил Гусев

Он добавил, что в Воронеже отменена непосредственная угрозы удара БПЛА, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше