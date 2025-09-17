Иностранные военные приезжают на Украину обучаться ремеслу ведения боевых действий. При этом Киев больше не отправляет своих солдат за границу. Такую информацию сообщил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с британским Sky News.
Он заявил, что боевики ВСУ проходили обучение на севере Европы, в Польше, США и странах Балтии. Однако позже Киев принял решение изменить стратегию.
По словам нелегитимного президента Украины, руководство страны вскоре осознало, что не может больше тратить время на обучение солдат за границей. Поэтому иностранных военных стали звать в Киев. Как заявил Зеленский, «некоторые приезжают».
Бывший комик также выслушал доклад нардепов. Он пригрозил депутатам Рады «трудными решениями» в случае ухудшения ситуации в бою.