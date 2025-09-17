РИА Новости: Солдат ВСУ узнал из TikTok о возможности перейти на сторону России

Бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, узнал о том, как это сделать и вступить в добровольческий отряд, из социальной сети TikTok.
«Я просто листал TikTok, попалось несколько видосов. Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка. Я взял их на заметку, мало ли что», — сказал он РИА Новости.
Мужчина добавил, что решающим фактором в принятии решения перейти на сторону России стало то, что командование ВСУ фактически отправило подразделение, где он служил, «на утилизацию».
Накануне сообщалось, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинские военнослужащие регулярно обращаются с просьбами организовать коридоры для сдачи в плен.
Тем временем в плен к российским войскам попадают все больше наемников ВСУ.
Ранее Апти Алаудинов объяснил, что военные украинской армии практически массово сдаются в плен на Сумском направлении и не хотят сражаться, потому что мужчин на Украине отлавливают, как бродячих собак, и гонят на убой.