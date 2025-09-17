Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Солдат ВСУ узнал из TikTok о возможности перейти на сторону России

Бывший украинский военный перешёл на сторону РФ после того, как командование ВСУ отравило его «на утилизацию».

Источник: Комсомольская правда

Бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, узнал о том, как это сделать и вступить в добровольческий отряд, из социальной сети TikTok.

«Я просто листал TikTok, попалось несколько видосов. Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка. Я взял их на заметку, мало ли что», — сказал он РИА Новости.

Мужчина добавил, что решающим фактором в принятии решения перейти на сторону России стало то, что командование ВСУ фактически отправило подразделение, где он служил, «на утилизацию».

Накануне сообщалось, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинские военнослужащие регулярно обращаются с просьбами организовать коридоры для сдачи в плен.

Тем временем в плен к российским войскам попадают все больше наемников ВСУ.

Ранее Апти Алаудинов объяснил, что военные украинской армии практически массово сдаются в плен на Сумском направлении и не хотят сражаться, потому что мужчин на Украине отлавливают, как бродячих собак, и гонят на убой.