В Кировограде при воздушной тревоге прогремел взрыв

В ночь на 17 сентября в Кировограде зафиксирован взрыв.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв прозвучал в Кировограде в ночь на среду 17 сентября. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Кропивницком слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в 01.18 в Telegram-канале этого СМИ. Напомним, украинское название Кировограда — Кропивницкий.

Согласно данным онлайн-сервиса оповещения украинского министерства цифровой трансформации, в то время, когда корреспонденты телеканала сообщили о взрыве, в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Ранее на сайте KP.RU сообщалось, что в Киевской области произошёл взрыв на нефтебазе.

