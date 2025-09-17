«Дышал через трубку и молился»: боец РФ поделился историей выживания под водой

Боец с позывным «Спартанец» взял в плен двух диверсантов. Это произошло в ходе боя под Красноармейском. Группа диверсантов из ВСУ уже начала отступать, однако вскоре трое из четырех украинских солдат вступили в бой. В итоге двое были взяты в плен, двое — ликвидированы.