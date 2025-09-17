«Дышал через трубку и молился»: боец РФ поделился историей выживания под водой

Российское командование поставило перед штурмовиками «Восточной» группировки задание пересечь реку у Новопетровского в Днепропетровской области. Пытаясь достигнуть цели, один из бойцов с позывным «Линза» попал под обстрел. Ему пришлось полчаса скрываться под водой, чтобы спасти жизнь, транслирует РИА Новости.
Штурмовик поделился историей из детства. Его отдали в секцию по плаванию, поэтому воды он не боится. Боец пошел пересекать реку первым. Однако украинские дроны внезапно атаковали местность.
«Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», — рассказал штурмовик.
Боец с позывным «Спартанец» взял в плен двух диверсантов. Это произошло в ходе боя под Красноармейском. Группа диверсантов из ВСУ уже начала отступать, однако вскоре трое из четырех украинских солдат вступили в бой. В итоге двое были взяты в плен, двое — ликвидированы.