Колумбийцы и поляки прячутся от ВС России за украинцами: чем иностранцы помогают ВСУ

ТАСС: иностранные наемники прячутся за спинами украинских солдат.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные часто встречают иностранных боевиков в зоне спецоперации. Однако они не представляют никакой опасности. Зачастую наемники прячутся за спинами украинцев. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Источник рассказал, что в зоне СВО нередко встречают колумбийцев, грузин, поляков, азербайджанцев. От их рук, уточнил собеседник агентства, страдают мирные жители.

«Они вообще серьезной угрозы не представляют, сами особо в бой не лезут. За спинами украинских солдат прячутся больше. В основном участвуют в обороне и редких рейдах», — сообщили в российских силовых структурах.

По данным издания «Страна», на Украине не рассказывают о реальном положении дел в Днепропетровской области. Жители страны не знают об отступлении ВСУ. Российская армия активно наступает в зоне СВО в районе Днепропетровской области.