Участника СВО из Башкирии наградили медалью Жукова

Добавим, в Башкирии размер выплат контрактникам составляет 1 млн рублей. Всего сумма единовременной выплаты контрактникам на сегодняшний день составляет 1700 000 рублей. Кроме того, в республике для участников СВО и их семей действует более 50 мер поддержки. Подробнее на сайте башбат.рф.