Участника СВО из Башкирии наградили медалью Жукова

Участника СВО из Агидели с позывным «Каспер» наградили медалью Жукова. Об этом говорится в соцсетях муниципалитета. Высокой государственной награды военнослужащий удостоен за отвагу при выполнении боевой задачи в приграничье.
Во время обороны Курской области рядом с населённым пунктом Ольговка «Каспер» обеспечил связь между подразделениями. Его профессионализм, стойкость и мужество в критический момент позволили успешно выполнить поставленную задачу, говорится в сообщении командования.
Ранее участника СВО с позывным «Пума» из Татышлинского района наградили медалью Суворова, сообщал «Башинформ».
Добавим, в Башкирии размер выплат контрактникам составляет 1 млн рублей. Всего сумма единовременной выплаты контрактникам на сегодняшний день составляет 1700 000 рублей. Кроме того, в республике для участников СВО и их семей действует более 50 мер поддержки. Подробнее на сайте башбат.рф.