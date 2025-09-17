Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ при попытке атаки в Сумской области потеряли до 60% личного состава

Группа состоял из военных 80-й бригады ВСУ и представителей 140-го центра ССО Украины.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовая группа украинских формирований предприняла безуспешную попытку атаки в районе Садков в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

«В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра сил специальных операций Украины», — отметил представитель органов, которого цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что вражеский отряд потерял до 60 процентов личного состава. Речь идёт как о ликвидированных боевиках, так и о раненых.

Напомним, 8 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru рассказал, что из-за критических потерь территорий ВСУ идут на бессмысленные контратаки на сумском направлении, чтобы восстановить положение.