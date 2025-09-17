Штурмовая группа украинских формирований предприняла безуспешную попытку атаки в районе Садков в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.
«В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра сил специальных операций Украины», — отметил представитель органов, которого цитирует РИА Новости.
Он уточнил, что вражеский отряд потерял до 60 процентов личного состава. Речь идёт как о ликвидированных боевиках, так и о раненых.
Напомним, 8 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru рассказал, что из-за критических потерь территорий ВСУ идут на бессмысленные контратаки на сумском направлении, чтобы восстановить положение.