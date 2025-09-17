Расчет «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки «Запад» Вооруженных сил (ВС) России нанес удар по замаскированному пункту временного размещения украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сказано в сообщении Министерства обороны РФ.
«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С группировки войск Запад уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ», — говорится в заявлении военного ведомства.
Бойцы российской армии смогли засечь цель при помощи воздушной разведки. После получения необходимых данных расчет РСЗО «Торнадо-С» прибыл в указанный район. Для корректировки огня использовались беспилотники.
В Минобороны РФ также сообщили, что боевую систему развернули в сложных ночных условиях, после чего установку навели на цель и произвели залп реактивными снарядами. В результате российские войска поразили скопление сил украинской армии на дальности более 100 км.
Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные смогли успешно поразить логистический узел распределения западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).