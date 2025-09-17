Попытки украинских войск форсировать Днепр заранее вскрываются военными Вооруженных сил (ВС) России. Группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) легко уничтожаются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Все заканчиваются безуспешно. Наши войска все попытки вскрывают заранее и уничтожают без каких-либо трудностей», — описал собеседник агентства попытки украинских войск форсировать Днепр.
Отмечается, что такие попытки нельзя назвать частыми, поскольку они направлены исключительно на медийную составляющую. Чаще всего украинские войска используют малые лодки и катера. Сообщается также и об увеличении числа понтонов на правобережье Днепра.
На прошлой неделе российские военные уничтожили группу украинской армии на Днепре. ВС России ликвидировали пехотный взвод, удерживавший Алексеевский остров в Херсонской области.