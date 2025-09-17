Трава загорелась после падения беспилотника в Воронежской области

В ночь на 17 сентября воздушное пространство Воронежа и районов области защищалось дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате оперативной работы была нейтрализована попытка беспилотной атаки со стороны Украины.
Как рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале утром, всего было обнаружено, уничтожено в воздушном пространстве и подавлено средствами РЭБ два беспилотных летательных аппарата. Один из них был перехвачен над Воронежем, второй — в одном из районов области.
Падение обломков одного из дронов на незастроенной территории привело к локальному возгоранию сухой травы. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. Угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры не возникло. Никто не пострадал, разрушений объектов не зафиксировано.