Один из последних у ВСУ танков Abrams уничтожили в Сумской области

Опубликовано видео уничтожения танка Abrams ВСУ в Сумской области.

Машину подстерег FPV-дрон, дежуривший рядом с дорогой. Трасса была затянута сеткой от дронов — вот прямо в этом коридоре коптер и сидел в засаде.

Мимо проехал американский танк с украинским экипажем, дрон пристроился следом. Выбрал удобный момент и ударил в корму — в щель между «мангалом» на башне и решеткой, прикрывающей моторно-трансмиссионное отделение сзади.

Уничтоженная машина принадлежала 47-й механизированной бригаде «Магура». Можно констатировать, что ВСУ потеряли уже 90 процентов от переданной США партии из 31 танка, пишет «Военная хроника».