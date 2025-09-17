Свою базу украинские военные устроили в агрокомплексе на окраине села. Туда и прилетела бомба, уничтожив ферму вместе со всем ее содержимым.
Кстати, находится Успеновка недалеко от Гуляйполя, где в июле двумя «Искандерами» был уничтожен штаб 110-й бригады — прямо во время совещания ее руководства. Там погибло порядка 70 старших офицеров, в том числе командир бригады и несколько его заместителей. Еще 30 военнослужащих получили ранения.
В ходе расследования инцидента выяснилось, что место и время совещания обсуждалось в чате с несколькими сотнями участников.
По мнению военных экспертов, косвенной причиной ЧП стала и реформа ВСУ, заставившая придвинуть штабы бригад у линии фронта.
110-я ОМБр печально известна зверскими обстрелами Донецка.