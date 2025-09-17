На бригаду, чей штаб уничтожили «Искандерами», сбросили ФАБ-3000

Кстати, находится Успеновка недалеко от Гуляйполя, где в июле двумя «Искандерами» был уничтожен штаб 110-й бригады — прямо во время совещания ее руководства. Там погибло порядка 70 старших офицеров, в том числе командир бригады и несколько его заместителей. Еще 30 военнослужащих получили ранения.