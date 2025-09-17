«В Сумской области бойцы 352-го мотострелкового полка группировки “Север” обнаружили и уничтожили диверсантов ВСУ. Противник приближался к границе с Курской областью в районе населенного пункта Теткино», — говорится в релизе.
По данным ведомства, украинские боевики все еще пытаются подобраться к российской территории, но безрезультатно. Разведка фиксирует любое их передвижение, а командный наблюдательный пункт батальона сразу передает координаты целей расчетам.
В министерстве добавили, что военнослужащих ВСУ отправляют на «мясные штурмы», в них также принимают участие иностранные наемники, которых ликвидирует российская армия.
Зона безопасности в Сумской области
Как подчеркивал в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки «Север» перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.