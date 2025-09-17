Штурмовик из Слюдянского района погиб в зоне СВО

17 сентября в Слюдянском районе простились с погибшим участником СВО Николаем Усольцевым. В 2024 году мужчина подписал контракт. Получив ранение при выполнении боевого задания, вернулся на службу в ряды 30-й гвардейской отдельной бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Алексея Шульца.
Николай Геннадьевич родился 12 января 1988 года в селе Тибельти. С ранних лет он помогал родителям и проявлял выдающиеся способности как механик-самоучка, собирая машины и мотоциклы своими руками. Николай всегда был душой компании, парнем, который умел находить общий язык с окружающими.
9 мая 2025 года гвардии рядовой, штурмовик Николай Геннадьевич Усольцев погиб вблизи населенного пункта Николаевка ДНР, выполняя свой долг перед Родиной.