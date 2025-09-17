Штурмовик из Слюдянского района погиб в зоне СВО

Николай Геннадьевич родился 12 января 1988 года в селе Тибельти. С ранних лет он помогал родителям и проявлял выдающиеся способности как механик-самоучка, собирая машины и мотоциклы своими руками. Николай всегда был душой компании, парнем, который умел находить общий язык с окружающими.