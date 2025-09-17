В Курскую область пыталась прорваться украинская ДРГ

По данным ведомства, украинские диверсанты предприняли попытку пересечь границу в районе поселка Теткино. Российские военные обнаружили их с помощью воздушной разведки.
После этого по противнику был нанесен удар из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Минобороны уточнили, что все попытки ВСУ прорваться на российскую территорию оказались безуспешными.
Ранее стало известно, что гособвинение запросило для украинских военнослужащих, входивших в состав другой диверсионно-разведывательной группы, суровое наказание. Прокуроры потребовали приговорить их к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также для каждого одного обвиняемого предложили назначить штраф в размере 1,8 миллиона рублей.