В Курскую область пыталась прорваться украинская ДРГ

Ранее стало известно, что гособвинение запросило для украинских военнослужащих, входивших в состав другой диверсионно-разведывательной группы, суровое наказание. Прокуроры потребовали приговорить их к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также для каждого одного обвиняемого предложили назначить штраф в размере 1,8 миллиона рублей.