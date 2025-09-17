ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий «Юга» за сутки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и горючего.