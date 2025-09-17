Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 17 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 17 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 190 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Боровская, Андреевка, Гороховатка Харьковской области, Кировск и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину «Snatch», 28 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО «Сеялка», девять станций РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: порядка 255 боевиков, танк, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и горючего.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 11 бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 535 человек. Также украинская сторона лишилась пяти боевых бронированных машин, 12 автомобилей и трех артиллерийских орудий.

«Восток» углубился в линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам в районах населенных пунктов Вербовое, Великомихайловка, Березовое Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Ольговка, Антоновка и Янтарное Херсонской области.

Противник потерял до 50 бойцов, восемь автомобилей, восемь станций РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 357 БПЛА самолетного типа. В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

