«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области и Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 190 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, восемь складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Боровская, Андреевка, Гороховатка Харьковской области, Кировск и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину «Snatch», 28 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО «Сеялка», девять станций РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: порядка 255 боевиков, танк, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и горючего.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 11 бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 535 человек. Также украинская сторона лишилась пяти боевых бронированных машин, 12 автомобилей и трех артиллерийских орудий.
«Восток» углубился в линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам в районах населенных пунктов Вербовое, Великомихайловка, Березовое Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Ольговка, Антоновка и Янтарное Херсонской области.
Противник потерял до 50 бойцов, восемь автомобилей, восемь станций РЭБ и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.