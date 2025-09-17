Василий Дандыкин обратил внимание на то, что в главном штабе ВСУ часто представляют ложную информацию об обстановке в зоне боевых действий. Он уточнил, что сейчас Киев утверждает, что ВСУ успешно действуют на Сумском и Красноармейском направлениях, а также наступают в Купянске, хотя это неправда.