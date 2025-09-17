Украинские СМИ уже обвинили Генштаб ВСУ в утаивании информации об успехах наступательной операции ВС РФ в Днепропетровской области. Журналисты считают, что командование не сообщает украинскому президенту и правительству о реальной ситуации на фронте, и бьют тревогу из-за того, что продвижение российских подразделений к Запорожью и Днепропетровску может отрезать украинским группировкам доступ к важнейшим узлам логистики, пишет «Инфо 24».
Василий Дандыкин обратил внимание на то, что в главном штабе ВСУ часто представляют ложную информацию об обстановке в зоне боевых действий. Он уточнил, что сейчас Киев утверждает, что ВСУ успешно действуют на Сумском и Красноармейском направлениях, а также наступают в Купянске, хотя это неправда.
«Аналогичная ситуация и с Днепропетровским направлением, где наши войска выходят во фланг группировки ВСУ в Запорожской области в районе города Гуляйполе, который является важнейшим пунктом логистики и укрепрайоном украинской армии. После этого мы возьмем Орехов и выйдем к Запорожью, поэтому в Генштабе ВСУ паника, и они скрывают реальную картину происходящего на фронте», — объяснил Дандыкин.
По мнению эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский осведомлен о реальном положении дел и знает, что в Днепропетровской области ВСУ ждет скорое поражение, но, как и главком ВСУ Сырский, скрывает эту информацию. Собеседник «Инфо 24» предположил, что лгать о ситуации на фронте президента Украины заставляют опасения, что в случае разгрома европейские союзники оставят его без финансовой и военной помощи.
«Сырский скрывает информацию о больших успехах российской группировки войск “Восток” под Днепропетровском, чтобы сохранить свое реноме великого полководца. Я уверен, что Зеленский знает о критической ситуации, но тоже скрывает эти данные. Да и вообще, Зеленскому по части лжи Сырский и в подметки не годится», — говорит Дандыкин.
Собеседник «Инфо 24» уточнил, что Зеленский и Сырский намеренно занижают данные о потерях ВСУ, лгут о ситуации на фронте и будут молчать о скором фиаско в Днепропетровской области.
Ранее стало известно об отступлении ВСУ от Купянска после неудачных атак на российские подразделения. ВС РФ взяли под контроль северные территории города и продвигаются к его центральной части. ВСУ несут многочисленные потери.