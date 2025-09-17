Бойцы «Бессмертного Сталинграда» получили современные беспилотники, машины и теплые вещи от земляков

Как рассказали в администрации региона, переданные автомобили в том числе нужны для эвакуации раненых и доставки продуктов, боеприпасов. Командиры подразделений регулярно сообщают о том, что необходимо бойцам на передовой, и это оперативно закупают на деньги, которые поступают в волгоградский фонд поддержки СВО.