Бойцы «Бессмертного Сталинграда» получили современные беспилотники, машины и теплые вещи от земляков

Самые современные дроны для выполнения боевых задач, автомобили, мотоциклы, и многое другое получили бойцы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» от жителей Волгоградской области. Большую партию всего необходимого на фронте собирали в Волгограде, где формируется спецподразделение. В посылках — теплые вещи, которые уже необходимые холодными ночами, продукты, маскировочные сети.
Как рассказали в администрации региона, переданные автомобили в том числе нужны для эвакуации раненых и доставки продуктов, боеприпасов. Командиры подразделений регулярно сообщают о том, что необходимо бойцам на передовой, и это оперативно закупают на деньги, которые поступают в волгоградский фонд поддержки СВО.
Также стало известно, что в зону СВО отправят шесть автомобилей, конфискованных у граждан в доход государства по решению Росимущества и ФНС — они тоже послужат военным.