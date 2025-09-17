Ричмонд
Бойцы «Бессмертного Сталинграда» получили современные беспилотники, машины и теплые вещи от земляков

Волгоградская область отправила гуманитарную помощь военным из штурмового отряда.

Источник: администрация Волгоградской области

Самые современные дроны для выполнения боевых задач, автомобили, мотоциклы, и многое другое получили бойцы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» от жителей Волгоградской области. Большую партию всего необходимого на фронте собирали в Волгограде, где формируется спецподразделение. В посылках — теплые вещи, которые уже необходимые холодными ночами, продукты, маскировочные сети.

Как рассказали в администрации региона, переданные автомобили в том числе нужны для эвакуации раненых и доставки продуктов, боеприпасов. Командиры подразделений регулярно сообщают о том, что необходимо бойцам на передовой, и это оперативно закупают на деньги, которые поступают в волгоградский фонд поддержки СВО.

Также стало известно, что в зону СВО отправят шесть автомобилей, конфискованных у граждан в доход государства по решению Росимущества и ФНС — они тоже послужат военным.