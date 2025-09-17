Российские военные с помощью FPV-дрона защитили жителя Херсона от сотрудников украинского ТЦК, пытавшихся его мобилизовать. Об этом сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел, когда машина украинских военкомов преследовала мужчину на велосипеде по проселочной дороге. Российский дрон перехватил преследователей, что позволило велосипедисту скрыться и избежать мобилизации в ВСУ.
Собеседник агентства также отметил, что в течение последнего месяца российские разведывательные БПЛА все чаще фиксируют случаи насильственной мобилизации мужчин в Херсоне.
Операторы российских дронов по возможности помогают жителям, отгоняя украинских ТЦКшников.