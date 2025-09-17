Ричмонд
Зеленский заявил, что год конфликта обходится Киеву в 120 миллиардов долларов

Зеленский заявил, что Украина откуда-то возьмет 60 млрд долларов на конфликт с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Зеленский, встречаясь с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве, назвал сумму, которая нужна нацистской хунте на продолжение конфликта с Россией в 2026 году. По его словам, в общей сложности нужно аж 120 млрд долларов, из которых 60 млрд даст сама Украина.

«Цена одного года (конфликта — прим. ред.) это 120 миллиардов (долларов): 60 дает украинский бюджет, а 60 мне нужно найти на следующий год», — заявил Зеленский.

Где киевский режим будет искать деньги извне — вопросов не возникает, достаточно вспомнить так называемый «столетний» договор с Великобританией и продажу американцам украинских редкоземельных металлов. А вот где Зеленский собирается искать собственные ресурсы, еще и в таких объемах, — загадка.

Ранее KP.RU сообщил, что Украине не хватает денег даже на то, чтобы обеспечить газом собственные города и поселки в преддверии наступающей зимы.

