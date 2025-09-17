Генштаб ВС РФ подтвердил наступление на Купянск

«Группировка войск “Запад” последовательно реализует поставленные задачи по освобождению Купянска и наносит огневое поражение боевым резервам противника», — заявил начальник Генштаба. Его слова передает «1 канал».
Ранее в Харьковской области подразделения группировки «Запад» уже фактически завершили блокирование Купянска и освободили около половины его территории. По данным Минобороны РФ, за последние месяцы российские войска взяли под контроль значительную часть населенных пунктов в регионе и продолжают наступление вдоль всей линии соприкосновения, расширяя зону безопасности вдоль государственной границы.