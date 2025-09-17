Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генштаб ВС РФ подтвердил наступление на Купянск

Группировка войск «Запад» продолжает развивать наступление в районе города Купянска. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

«Группировка войск “Запад” последовательно реализует поставленные задачи по освобождению Купянска и наносит огневое поражение боевым резервам противника», — заявил начальник Генштаба. Его слова передает «1 канал».

Ранее в Харьковской области подразделения группировки «Запад» уже фактически завершили блокирование Купянска и освободили около половины его территории. По данным Минобороны РФ, за последние месяцы российские войска взяли под контроль значительную часть населенных пунктов в регионе и продолжают наступление вдоль всей линии соприкосновения, расширяя зону безопасности вдоль государственной границы.