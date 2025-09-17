Глава Генштаба РФ Герасимов рассказал о развитии наступления в Купянске

Группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянске Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов в зоне СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующих на Красноармейском направлении.
«Группировка войск “Запад” развивает наступление в городе Купянск», — сказал глава Генштаба.
Кроме того, Герасимов отметил успешное продвижение российских войск на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска.
Как писал сайт KP.RU, 13 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы практически освободили Купянск в от боевиков ВСУ. По его словам, украинские военные понимают, что оставаться в Купянске сейчас для них «подобно смерти». При этом он заявил, что в городе сейчас также находится большое количество гражданского населения.