Герасимов заявил о развитии наступления в Днепропетровской и Запорожской областях

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил России развивает наступление в двух регионах — в Днепропетровском и Запорожской областях. Об этом сообщил глава Генштаба страны генерал армии Валерий Герасимов.
«Группировка войск “Восток” развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области», — сказал Герасимов и отметил роль подразделений морской пехоты в выполнении задач специальной военной операции.
Речь об обстановке в зоне СВО зашла, когда Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Центр». Генерал армии заслушал доклады и дал оценку текущей ситуации.
«В завершении работы генерал армии Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск “Центр” и поставил задачи на дальнейшие действия», — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Начальник Генштаба также рассказал, что армия России наступает на всех направлениях в зоне СВО. Самые упорные бои идут на красноармейском направлении, куда ВСУ стянули силы в ущерб прочим зонам.