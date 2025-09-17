Ричмонд
Герасимов заявил о развитии наступления в Днепропетровской и Запорожской областях

Начальник Генштаба РФ отметил роль подразделений морской пехоты.

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил России развивает наступление в двух регионах — в Днепропетровском и Запорожской областях. Об этом сообщил глава Генштаба страны генерал армии Валерий Герасимов.

«Группировка войск “Восток” развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области», — сказал Герасимов и отметил роль подразделений морской пехоты в выполнении задач специальной военной операции.

Речь об обстановке в зоне СВО зашла, когда Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Центр». Генерал армии заслушал доклады и дал оценку текущей ситуации.

«В завершении работы генерал армии Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск “Центр” и поставил задачи на дальнейшие действия», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Начальник Генштаба также рассказал, что армия России наступает на всех направлениях в зоне СВО. Самые упорные бои идут на красноармейском направлении, куда ВСУ стянули силы в ущерб прочим зонам.