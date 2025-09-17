Герасимов: Уничтожение ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища продолжается

Уничтожение боевиков Вооруженных сил Украины, которые остаются заблокированными к югу от Клебан-Быкского водохранилища, продолжается. Об этом в среду, 17 сентября, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
«Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища», — сообщил он.
Герасимов также заявил, что российская армия полностью выбила боевиков Вооруженных сил Украины из Серебрянского лесничества. Также ВС России вошли населенный пункт Ямполь, где сейчас ведутся активные боевые действия.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Валерия Герасимова, что российские военнослужащие близятся к завершению освобождения от ВСУ населенного пункта Кировск на Краснолиманском направлении.