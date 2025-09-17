Ричмонд
Герасимов заявил о полном освобождении Серебрянского лесничества

Накануне ВС РФ зашли в Ямполь, заявил начальник Генштаба.

Вооруженные силы РФ полностью выбили боевиков ВСУ из Серебрянского лесничества. Об этом во время инспекции соединений и воинских частей группировки войск «Центр» заявил начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов.

«Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», — приводит цитату Герасимова пресс-служба Минобороны РФ.

Генерал армии также заявил, что армия России ведет наступление на всех направлениях в зоне спецоперации. В частности, ВС РФ атакуют в Днепропетровской и Запорожской областях. Самые упорные боестолкновения ведутся на красноармейском направлении.

Ранее Герасимов рассказывал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища. Как сообщил глава Генштаба РФ, ВСУ были заблокированы южнее водохранилища, подразделения армии России продолжают уничтожать противника.