Пять дней без сознания в окопе: Боец ВС РФ выжил после выстрела снайпера в голову

Раненый российский боец пролежал пять дней в окопе без сознания после ранения снайпером ВСУ и вернулся к своим по минному полю. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Раненый русский боец пролежал в окопе без сознания 5 дней и смог выжить. Он добрался до своих через минные поля», — говорится в сообщении.
Отмечалось, что в ходе боев военнослужащий получил сквозное ранение в голову от вражеского снайпера. Сослуживец оперативно оказал ему первую помощь и отправился за подмогой. Боец потерял сознание и очнулся только спустя пять дней в том же окопе. Затем он самостоятельно на ощупь смог выползти оттуда и добраться к своим через минные поля.
После случившегося военнослужащий ослеп на один глаз. После увольнения из рядов российской армии он устроился работать массажистом.
Как писал сайт KP.RU, боевики ВСУ атаковали российского штурмовика с позывным Медведь, используя 24 ударных дрона и тяжелый беспилотник «Баба-яга». Военный рассказал, что после того как зашел в дом, через две минуты по нему начали отрабатывать FPV-дроны. Разобрало дом, осталась половина стены. Один из товарищей Медведя сообщил, что на бойца обрушились 24 FPV-дрона, а также «Баба-яга». Сейчас Медведь проходит лечение и восстанавливается.