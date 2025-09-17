Пять дней без сознания в окопе: Боец ВС РФ выжил после выстрела снайпера в голову

Как писал сайт KP.RU, боевики ВСУ атаковали российского штурмовика с позывным Медведь, используя 24 ударных дрона и тяжелый беспилотник «Баба-яга». Военный рассказал, что после того как зашел в дом, через две минуты по нему начали отрабатывать FPV-дроны. Разобрало дом, осталась половина стены. Один из товарищей Медведя сообщил, что на бойца обрушились 24 FPV-дрона, а также «Баба-яга». Сейчас Медведь проходит лечение и восстанавливается.