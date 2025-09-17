ТАСС: ВСУ начали применять дроны на оптоволокне с тремя зарядами

Украинские солдаты применяют новые БПЛА на оптоволокне. Они снабжены тремя зарядами. Такие дроны можно опознать только по визуальным характеристикам. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
Указанные беспилотники обнаружили в российских приграничных районах. По словам собеседника агентства, один из БПЛА найден в Шебекинском округе Белгородской области.
«При попадании шансы выжить ничтожно малы, а обнаружить такой дрон можно только визуально», — подытожил источник.
Ночью 17 сентября украинские боевики нанесли удар по храму в Херсонской области. Дрон сбросил боеприпас на территорию Русской православной церкви. В результате удара были выбиты стекла, повреждён фасад здания. Никто из работников храма не пострадал.