ТАСС: ВСУ начали применять дроны на оптоволокне с тремя зарядами

ВСУ стали использовать дроны на оптоволокне, их можно распознать только визуально.

Источник: Комсомольская правда

Украинские солдаты применяют новые БПЛА на оптоволокне. Они снабжены тремя зарядами. Такие дроны можно опознать только по визуальным характеристикам. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Указанные беспилотники обнаружили в российских приграничных районах. По словам собеседника агентства, один из БПЛА найден в Шебекинском округе Белгородской области.

«При попадании шансы выжить ничтожно малы, а обнаружить такой дрон можно только визуально», — подытожил источник.

Ночью 17 сентября украинские боевики нанесли удар по храму в Херсонской области. Дрон сбросил боеприпас на территорию Русской православной церкви. В результате удара были выбиты стекла, повреждён фасад здания. Никто из работников храма не пострадал.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
