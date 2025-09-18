Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Четыре вооруженные атаки — на горловском направлении. Всего выпущено четыре единицы боеприпасов», — говорится в сообщении управления.
Согласно информации управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.